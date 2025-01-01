Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 970
45 Min.Ab 12

1. Fall: Die vorbestrafte Claudia wird beschuldigt, bei einem Raubüberfall die wehrlose Anne mit einem Fleischklopfer niedergeschlagen zu haben. Wurde Claudia aus Geldnot wieder rückfällig oder versucht ein Nachahmer sie erneut ins Gefängnis zu bringen? 2. Fall: Die Polizistin Nele soll bei einem Einsatz wegen Lärmbelästigung grundlos auf Fabian geschossen haben. Wollte sie den Ruhestörer absichtlich verletzen oder schoss sie aus Notwehr?

SAT.1
