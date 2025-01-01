Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 971
Folge 971: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Obwohl Lutz den Unterhalt für seine Tochter angeblich nicht bezahlen kann, lebt er mit seiner neuen Freundin Tatjana in Saus und Braus. Hat Lutz mehr als er zugibt oder treibt seine neue Flamme ein böses Spiel? 2. Fall: Mit einer brennenden Fackel sollen Charlotte und Tobias den gefesselten Harald schwer verletzt haben. Wollten sich die beiden an dem Vorbestraften rächen, weil sie glauben, dass er Charlottes Ehemann mit einer Briefbombe getötet hat?

SAT.1
