Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 977
44 Min.Ab 12

1. Fall: Achmed behauptet stur, dass seine Tochter entführt worden ist. Ist Shirin zu ihrem deutschen Freund Peter geflüchtet, weil ihr Vater sie in der Türkei verheiraten will oder hält Peter sie tatsächlich gefangen? 2. Fall: Jakob überlebt die Folgen eines falsch verschriebenen Medikaments nur knapp. Hat ihm seine Ärztin aus Rache das falsche Herzmittel verordnet, weil Jakob verantwortlich dafür ist, dass sie keine Kinder bekommen kann?

SAT.1
