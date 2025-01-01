Richterin Barbara Salesch
Folge 986: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Tom soll den Verlobungsring seiner Ex-Frau gestohlen haben. Ist er aus Geldnot zum Dieb geworden oder trieb ihn ein quälendes Geheimnis zu dieser Tat, das nur seine kleine Tochter Sophie kennt? 2. Fall: Jonas wird beschuldigt, die Tochter seiner Lebensgefährtin zu Nacktaufnahmen gezwungen zu haben. Hat er Lena die Kleider mit Gewalt vom Körper gerissen oder hat sie Jonas die Fotos untergeschoben, weil sie ihn ins Gefängnis bringen will?
