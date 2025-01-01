Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 986
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 986: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Tom soll den Verlobungsring seiner Ex-Frau gestohlen haben. Ist er aus Geldnot zum Dieb geworden oder trieb ihn ein quälendes Geheimnis zu dieser Tat, das nur seine kleine Tochter Sophie kennt? 2. Fall: Jonas wird beschuldigt, die Tochter seiner Lebensgefährtin zu Nacktaufnahmen gezwungen zu haben. Hat er Lena die Kleider mit Gewalt vom Körper gerissen oder hat sie Jonas die Fotos untergeschoben, weil sie ihn ins Gefängnis bringen will?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen