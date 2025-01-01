Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 990
44 Min.Ab 12

1. Fall: Die Zahnarzthelferin Natalie geht durch die Hölle, als ihr ohne Betäubung mehrere Zähne bis aufs Zahnfleisch heruntergebohrt werden. Wollte Zahnarztfrau Kerstin sich rächen, weil sie hinter die Affäre ihres Mannes gekommen ist? 2. Fall: Philipp hat angeblich 80.000 Euro im Taxi liegen lassen. Hat sich Taxifahrer Roland das Geld unter den Nagel gerissen oder beschuldigt der Geschäftsmann einen Unschuldigen, um seine krummen Geschäfte zu vertuschen?

SAT.1
