SAT.1Staffel 6Folge 991
Folge 991: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Als Ilka ihren 16-jährigen Sohn Lars beim Sex mit der frühreifen Janette erwischt, rastet sie aus und verletzt das junge Mädchen schwer. Ist Janettes schlechter Ruf wirklich der einzige Grund für Ilkas Wutausbruch? 2. Fall: Zwei Monate versteckt Magdalena ihre siebenjährige Tochter Lena - sie schickt sie nicht mehr in die Schule, die Wohnung darf das Kind nur selten verlassen. Hat die allein erziehende Mutter Angst, ihr Ex-Freund könnte Lena entführen?

SAT.1
