Richterin Barbara Salesch
Folge 992: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Paula soll auf einem Betriebsfest vom Chef ihres Mannes vergewaltigt worden sein. Doch Thomas sieht sich als Opfer einer Intrige und behauptet, verführt worden zu sein. 2. Fall: Sechs Tage lebt Vanessa in Todesangst: Sie wird betäubt, entführt und in einem dunklen Keller an ein Heizungsrohr gefesselt. Ist es eine Racheaktion ihres Ex-Freundes Tom, der die Trennung nicht verkraftet hat?
