Richterin Barbara Salesch
Folge 996: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Beim Spielen stürzen die beiden Fünfjährigen Lorris und Moritz in einen Fluss. Mit letzter Kraft kann Susann ihren Sohn Moritz retten - Lorris ertrinkt. Ist die Tagesmutter tatsächlich für den Tod des Kleinen verantwortlich? 2. Fall: Drei Wochen vor der Hochzeit soll Metin die ihm versprochene Fatma vergewaltigt haben. Aus Scham schweigt die junge Frau oder will sie vertuschen, dass sie nicht als Jungfrau in die Ehe gegangen ist?
