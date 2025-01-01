Richterin Barbara Salesch
Folge 997: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Katharina ist angeklagt, dem 17-jährigen Marco einen Stein um den Hals gebunden und gedroht zu haben, ihn von einer Brücke zu werfen. Sollte dem Jungen ein Denkzettel verpasst werden oder wollte er aus enttäuschter Liebe Selbstmord begehen? 2. Fall: Schwer verletzt wird Andi eingeklemmt unter seinem Auto gefunden. Hat Susanne das Auto vom Wagenheber gestoßen, weil Andi seine Schulden nicht bezahlt oder hat seine Freundin Michaela ihrem Beziehungsfrust Luft gemacht?
