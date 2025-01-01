Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1119
45 Min.Ab 12

1. Fall: Profi-Fußballer Ben ist angeklagt, einen weiblichen Fan auf dem Rücksitz seines Wagens vergewaltigt zu haben. Hat er Annas Schwärmerei und Vertrauen ausgenutzt oder will sie Bens Karriere zerstören, weil sie nicht bei ihm landen konnte? 2. Fall: Mit einem Pizzaschneider soll Jasmin der Verlobten ihres Ex-Freundes Gero das Gesicht zerschnitten haben. Wollte sie so in letzter Minute die Heirat der beiden platzen lassen?

