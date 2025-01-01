Richterin Barbara Salesch
Folge 1129: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Die Ukrainerin Irina soll sich über eine Partnervermittlung bei Dietmar eingeschlichen, ihn niedergeschlagen und ausgeraubt haben. Hatte sie alles so geplant oder musste sie sich nur gegen Dietmars sexuelle Praktiken wehren? 2. Fall: Erika ist des Giftmordversuchs an ihrem Sohn angeklagt. Wollte sie so verhindern, dass Kai seine Freundin heiratet und Erika damit den einzigen Lebensinhalt verliert oder war das Gift gar nicht für ihn bestimmt?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick