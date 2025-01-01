Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1137
Folge 1137: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Arno wird beschuldigt, den Vater der kleinen Lena nach einem Streit bewusstlos geschlagen und mit dem Auto in einem See versenkt zu haben. Wollte er so verhindern, dass Lars sein Glück mit Lena und ihrer Mutter zerstört oder war der Mordversuch nur inszeniert? 2. Fall: Halb tot geprügelt wird der Obdachlose Peter aufgefunden. Haben Charlotte und Frederik grundlos und mit äußerster Brutalität auf ihn eingeschlagen oder ist Peter ein Dieb und wurde Opfer eines Racheakts?

SAT.1
