Richterin Barbara Salesch
Folge 1151: Folge 67
45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
1. Fall: David wird beschuldigt, sein Tattoo-Studio mit Benzin in die Luft gejagt zu haben, um mit dem Versicherungsgeld nach Kalifornien zu jetten. Oder war der Brand die feurige Rache seiner Ex-Freundin? 2. Fall: Mit schweren Verletzungen überlebt Andrea den Sturz von einer Brücke. Wollte ihr Mann Jens sie mundtot machen, damit sie ihn nach der Trennung endlich in Ruhe lässt?
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