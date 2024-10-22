Richterin Barbara Salesch
Folge 1199: Folge 115
45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Aus Wut über eine Zurückweisung soll Moritz die Sekretärin Lea erschlagen haben. Er behauptet aber, er habe sie nur vor ihrem bevorstehenden Tod warnen wollen. Angeblich hat Moritz einen anonymen Mordauftrag erhalten, den er aber nicht ausführen wollte. Ist der ominöse Auftrag nur ein Ablenkungsmanöver oder soll absichtlich eine Spur zu dem jungen Mann gelegt werden?
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