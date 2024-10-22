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Richterin Barbara Salesch

Folge 117

SAT.1Staffel 7Folge 1201vom 22.10.2024
Folge 117

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Richterin Barbara Salesch

Folge 1201: Folge 117

45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12

Lisa wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden - geköpft mit einem Samuraischwert. Ist ihr Nachbar Benjamin durchgeknallt, weil er zwischen seinen blutrünstigen Computerspielen und der Realität nicht mehr unterscheiden konnte, oder steckt Lisas plötzlich wieder aufgetauchte Schwester hinter einem bizarren Verwirrspiel, das Lisa das Leben kostete?

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