Richterin Barbara Salesch
Folge 1207: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Brutal misshandelt und von zwei Männern vergewaltigt wird die Stewardess Tanja von dem Piloten Peter Klasen in einem Hotelzimmer gefunden. Ist er selbst einer der Vergewaltiger oder verstrickt er sich in Widersprüche, weil er eine Affäre mit der Frau vertuschen will? Ein weiteres Rätsel: Die zweite DNA-Spur kann niemandem zugeordnet werden. Treibt ein Unbekannter sein Unwesen oder rächt sich ein Kollege für Zurückweisungen?
