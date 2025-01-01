Richterin Barbara Salesch
Folge 1211: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Eine amateurhaft entfernte Niere und literweise Blut sind die einzigen Hinweise auf den Mord an der 24-jährigen Anna - Robert soll die Assistentin seines Psychiaters getötet haben. Doch wie passt der Mord in eine Reihe weiterer Verbrechen, die Robert ebenfalls zu Last gelegt werden? Der gewaltsame Tod seiner Frau und einer Mitarbeiterin einer Transplantationsorganisation gaben Rätsel auf...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick