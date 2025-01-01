Richterin Barbara Salesch
Folge 1213: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Bei einem Banküberfall soll Alexander versucht haben, seine Ex- Freundin Cindy umzubringen, die als Kundin in der Schalterschlange gestanden hat - sie überlebt schwer verletzt. Hat der Russe den Bankraub nur inszeniert, um einen Mord begehen und vertuschen zu können oder wird er von Cindy fälschlich beschuldigt, weil sie eine Rechnung mit ihm offen hat?
