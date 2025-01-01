Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Engelsmacher

SAT.1Staffel 7Folge 1241
Der Engelsmacher

Der EngelsmacherJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1241: Der Engelsmacher

45 Min.Ab 12

Nach einer Affäre mit seiner Schülerin Saadet soll der Lehrer Volker die Minderjährige zu einer illegalen Abtreibung gezwungen haben. Im Gegenzug für sexuelle Gefälligkeiten hat der Mann dem Mädchen bessere Schulnoten versprochen. Ist Saadets Geschichte tatsächlich so passiert oder steckt ihre türkische Familie hinter dem Schwangerschaftsabbruch?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen