Richterin Barbara Salesch
Folge 1244: Inkasso-Hasso
45 Min.Ab 12
Auf brutale Weise soll der vorbestrafte Peter für seine Chefin Ricarda ausstehende Schulden eingetrieben haben. Auf den völlig wehrlosen Philipp soll er seinen Kampfhund gehetzt und ihm danach mit einer Eisenstange das Knie zertrümmert haben. Ist Philipp tatsächlich so erbarmungslos, oder soll er nur als Sündenbock für Ricarda herhalten?
