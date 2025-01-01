Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1249
Folge 1249: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Mit zwei Molotow-Cocktails soll Murat seine Schwester Sibel aus dem Haus ihres Freundes gezwungen haben - in letzter Sekunde konnte sich die junge Türkin vor den Flammen retten. Als Sibel sich in Sicherheit wähnt, wird sie von ihrem Bruder entführt und in einer engen Kammer gefangen gehalten. Wollte Murat die Familienehre wieder herstellen, weil sich Sibel permanent weigerte, sich von ihrem deutschen Freund René zu trennen?

