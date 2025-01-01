Richterin Barbara Salesch
Folge 1269: Die gestohlene Leiche
45 Min.Ab 12
Tia wird beschuldigt, den Leichnam ihres Freundes Benno aus der Leichenhalle geholt zu haben, um ihn gegen den Willen der Eltern zu verbrennen und die Asche ins Meer vor Thailand streuen zu lassen. Hat sie versucht, seinen letzten Wunsch zu erfüllen oder ist er gar nicht an einem Herzfehler gestorben und mit dem Verschwinden des Leichnams soll ein Mord vertuscht werden?
