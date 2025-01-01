Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 7Folge 1270
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1270: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Mit einer Gartenkralle in der Brust und in eine Abdeckplane gewickelt ertrinkt Steffen in seinem Pool. Hat sich seine Frau Mirja gerächt, weil Steffen eine Liebesbeziehung mit ihrer Mutter Johanna hatte? Oder steckt die mysteriöse Russin hinter der Tat, die Mirja angeblich kurz vorm Tod ihres Mannes mit ihm im Garten gesehen hat?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen