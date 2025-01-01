Richterin Barbara Salesch
Folge 1321: Schrottreif
44 Min.Ab 12
Mit dem Versprechen auf wilden Sex soll Bianca ihrem Mann zunächst die Augen verbunden, ihn nackt an seinen Wagen gekettet und ihn anschließend über den Betonboden seiner Werksatt gezerrt haben, bis er blutig und fast ohnmächtig gewesen ist. Wollte sich die gedemütigte Ehefrau damit für die vielen sexuellen Fehltritte ihres Mannes rächen?
