Richterin Barbara Salesch
Folge 1334: Das schwache Geschlecht
43 Min.Ab 12
Die Kinderkrankenschwester Nina soll von ihrem Ehemann brutal verprügelt worden sein - nicht zum ersten Mal. Ist der sympathisch wirkende Peter wirklich durchgedreht oder hat sich die junge Mutter Tamara auf diese Weise an Nina gerächt? Schließlich ist sie felsenfest davon überzeugt, dass die Krankenschwester an der geistigen Behinderung ihres Babys schuld ist.
