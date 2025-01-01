Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Flammen in der Nacht

SAT.1Staffel 8Folge 1341
Flammen in der Nacht

Richterin Barbara Salesch

Folge 1341: Flammen in der Nacht

44 Min.Ab 12

In letzter Sekunde kann Judith aus einer brennenden Hütte gerettet werden, für ihren Freund Björn kommt jedoch jede Hilfe zu spät. Hat Björns Exschwiegervater Hartmut den Brand gelegt, weil er das Paar dafür verantwortlich macht, dass seine Tochter tablettenabhängig geworden ist? Oder wurde Hartmuts verstoßener Sohn Simon zum Feuerteufel, nachdem er eine grausame Entdeckung in Björns Vergangenheit gemacht hat?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

