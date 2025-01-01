Richterin Barbara Salesch
Folge 1350: Club Eden
44 Min.Ab 12
Mit einem Feuer im Nachtclub soll sich Stripperin Betty an ihrem ehemaligen Arbeitgeber Harald gerächt haben, weil dieser Bettys Jugendliebe Jan von ihrem Job erzählt hat. Ist Betty tatsächlich zum Feuerteufel geworden oder versucht ihre alte Kontrahentin Sandy, die behauptet, Betty am Tatort gesehen zu haben, sie in ein schlechtes Licht zu rücken?
