Richterin Barbara Salesch
Folge 1354: Das Gespenst
44 Min.Ab 12
Georgs Leiche verschwindet spurlos vom Rand seines Swimmingpools kurz nachdem der Nachbar Thomas sie aus dem Wasser gezogen hat. Als Tatverdächtige wird die Geliebte des Toten festgenommen - sie soll Georgs ewige Versprechungen von der baldigen Scheidung nicht mehr ertragen haben. Doch neben Nadine hatte auch Georgs Ehefrau Maria allen Grund ihn aus dem Weg zu räumen ...
