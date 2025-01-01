Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1357
44 Min.Ab 12

Wurstfabrikant Manuel ist angeklagt, die Köchin Caroline erschlagen und ihre Leiche im Fleischwolf seiner Firma entsorgt zu haben, um seine angebliche Affäre mit dem Opfer zu vertuschen. Caroline führte jedoch ein Doppelleben und arbeitete zusätzlich als Prostituierte. Ist Manuel der Täter oder wurde ihr der "Zweitjob" zum Verhängnis?

