SAT.1Staffel 8Folge 1358
44 Min.Ab 12

Der erfolgreiche Architekt Andreas soll seinen besten Freund Mathias mit einer Plastiktüte erstickt haben. Der Staatsanwalt glaubt, dass das Verhältnis der beiden Männer zuletzt von Streit, Missgunst und sogar Erpressung bestimmt war. Die trauernde Witwe ist sich sicher, dass ihr Mann sterben musste, weil er hinter ein dunkles Geheimnis des Angeklagten gekommen war. Wie standen die angeblichen Freunde wirklich zueinander?

SAT.1
