Richterin Barbara Salesch
Folge 1362: Das Todestaxi
44 Min.Ab 12
Erwürgt und sexuell missbraucht wird Yasmin auf einer Waldlichtung gefunden. Ist der Taxifahrer Markus über das 16-jährige Mädchen hergefallen, nachdem er es im Auftrag der Mutter auf einem Reiterhof abgeholt hat? Oder stimmt seine Behauptung, dass er mit seinem Taxi niemals bei Yasmin angekommen ist, weil er auf dem Weg zu ihr von einem Unbekannten überfallen und betäubt wurde?
