Richterin Barbara Salesch
Folge 1364: Echte Fründe
44 Min.Ab 12
Fabian ist angeklagt, im Vollrausch die Kontrolle über seinen Wagen verloren zu haben, als er vier Freunde nach seinem Junggesellenabschied nach Hause bringen wollte. Nachdem sich der Wagen mehrmals überschlagen hat, ist Erik, einer der Freunde, tot. Fabians Trauzeuge Simon behauptet, dass Fabian an dem Abend gar nicht gefahren sei, obwohl alle anderen genau das behaupten. Soll die Schuld auf den Toten abgewälzt werden, weil der sich nicht mehr wehren kann?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick