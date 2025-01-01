Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 8Folge 1364
Folge 1364: Echte Fründe

44 Min.Ab 12

Fabian ist angeklagt, im Vollrausch die Kontrolle über seinen Wagen verloren zu haben, als er vier Freunde nach seinem Junggesellenabschied nach Hause bringen wollte. Nachdem sich der Wagen mehrmals überschlagen hat, ist Erik, einer der Freunde, tot. Fabians Trauzeuge Simon behauptet, dass Fabian an dem Abend gar nicht gefahren sei, obwohl alle anderen genau das behaupten. Soll die Schuld auf den Toten abgewälzt werden, weil der sich nicht mehr wehren kann?

