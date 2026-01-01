Richterin Barbara Salesch
Folge 1371: Das Alibi
44 Min.Ab 12
Elke wird beschuldigt, ihre Freundin Bettina nach einem Streit in die Kleiderhaken ihrer Garderobe gestoßen zu haben. Die Haken bohrten sich in die Nerven der Halswirbelsäule, Bettina starb auf der Stelle. Elke beteuert ihre Unschuld und ist überzeugt, dass Bettinas egoistische Schwester Lydia ein Motiv für die Tat und sie umgebracht hat.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick