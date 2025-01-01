Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Suchende Seelen

SAT.1Staffel 8Folge 1375
Folge 1375: Suchende Seelen

44 Min.Ab 12

Jennifer wird beschuldigt, ihren Verlobten Stefan von einem Aussichtsturm gestoßen zu haben - nachmittags hatte sie von seiner Affäre mit Clarissa, der Chefin einer Agentur für Singles, erfahren. Ist Jennifer aus enttäuschter Liebe so weit gegangen oder hat Clarissa ihren Geliebten aus Eifersucht gestoßen, weil Stefan sich von ihr trennen wollte?

