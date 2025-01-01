Richterin Barbara Salesch
Folge 1379: Vollgestopft
44 Min.Ab 12
Das Model Monika wird entführt, in eine Wohnung geschleppt und für zwölf Tage festgehalten. Während ihres Martyriums wird ihr ein Mastgerät in den Hals eingeführt - sie wird zwangsernährt und dabei schwer verletzt. Hat die mollige Putzfrau Marie Monika für fast zwei Wochen eingesperrt und gemästet, weil sie ihre abfälligen Bemerkungen über ihre üppige Figur nicht mehr ertragen konnte? Oder hat das arrogante Model noch ganz andere Feinde, die sich so an ihr gerächt haben?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick