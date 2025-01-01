Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die Froschmaske

SAT.1 Staffel 8 Folge 1381
44 Min. Ab 12

Timo wird beschuldigt, Sheela auf einer einsamen Landstraße mit einem Trick aus ihrem Auto gelockt und brutal vergewaltigt zu haben. Wollte er sich die Freundin seines Freundes tatsächlich mit Gewalt nehmen, nachdem er schon lange heimlich in sie verliebt war? Ist es in diesem Zusammenhang nur ein Zufall, dass ein Serienvergewaltiger an diesem Tag Ausgang aus der Psychiatrie hatte?

SAT.1
