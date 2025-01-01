Richterin Barbara Salesch
Folge 1386: Die Löwenmutter
44 Min.Ab 12
Manuela kann nicht mehr: Erst stirbt ihr Mann an Krebs, er hinterlässt Schulden, und nun sitzt ihr auch noch das Jugendamt im Nacken, weil sie sich angeblich schlecht um ihre beiden Kinder Kevin und Chantal kümmert - sie brechen ein und treiben sich nachts in einschlägigen Bars herum. Zu allem Überfluss wird ihr vorgeworfen, sie habe Kevin zum Diebstahl angestiftet.
