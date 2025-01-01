Richterin Barbara Salesch
Folge 1389: Mit Haut und Haaren
44 Min.Ab 12
Franka ist angeklagt, ihren Ex-Freund an seinen langen Haaren in seiner Kfz-Werkstatt aufgehängt zu haben. Bei vollem Bewusstsein musste er miterleben, wie seine Kopfhaut langsam einriss. Zusätzlich soll Franka die Tat gefilmt und ins Internet gestellt haben. Wählte sie diese grausame Rache, weil Nico kurz zuvor ein Sex-Video von sich und Frankas minderjähriger Schwester ebenfalls im Netz veröffentlicht hatte?
