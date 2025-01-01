Richterin Barbara Salesch
Folge 1393: Der letzte Kampf
44 Min.Ab 12
Stefan soll nach einem heftigen Streit seinen besten Freund David in der Dusche eines Boxclubs mit einem Kampfstock niedergeschlagen haben. Stefan soll ihn daraufhin quer durch den Boxraum geschleift, ihn an einen Boxsack gefesselt und wie wild auf den blutenden Mann eingeschlagen haben. David hatte zwar einen Sack über dem Kopf, will den Täter aber an der Stimme erkannt haben. Ist die Aktion eine gemeine Racheaktion, weil David mit seiner kleinen Schwester angebandelt hat?
