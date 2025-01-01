Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1398
44 Min.Ab 12

Jule wird beschuldigt, mit einer mehrzackigen Gartenfräse auf Thomas eingeschlagen und ihn dabei lebensgefährlich verletzt zu haben. Hat die 22-Jährige auf diese Weise tatsächlich versucht, den neuen Mann an der Seite ihrer Mutter zu ermorden, weil sie nicht akzeptieren wollte, dass er den Platz ihres verstorbenen Vaters einnimmt?

SAT.1
