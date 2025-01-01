Richterin Barbara Salesch
Folge 1406: Schweigen ist Schmerz
44 Min.Ab 12
Sina wird beschuldigt, ihrer ehemals besten Freundin mit Sekundenkleber die Lippen zugeklebt zu haben. Wollte sich Sina dafür rächen, dass Zeitungsredakteurin Dorit mit einem reißerischen Artikel ihre Ehe ruiniert hat, oder hat der vermeintliche Menschenhändler Ralf die ehrgeizige Dorit in einen Hinterhalt gelockt, um sie mit dieser Tat mundtot zu machen?
