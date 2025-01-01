Richterin Barbara Salesch
Folge 1413: Inselgeschichten
44 Min.Ab 12
Theresa wird beschuldigt, Nele nachts mit ihrem Auto durch einen kleinen Ort auf der Insel Pellworm gejagt zu haben. Erst im Hafen endete die Hatz, als Nele aus drei Metern Höhe von einer Mauer in die Tiefe stürzte. Ist die Tat ein Racheakt, weil Theresa ein paar Tage zuvor erfahren musste, dass ihr frischgebackener Ehemann Claas der Vater von Neles zwei Monate altem Sohn ist?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick