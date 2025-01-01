Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Falsche Scham

SAT.1Staffel 8Folge 1417
Falsche Scham

Falsche SchamJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1417: Falsche Scham

44 Min.Ab 12

Nach einem Streit soll Jens seine Frau Anja von einer Aussichtsterrasse mehrere Meter tief in den Tod gestürzt haben. Doch der erfolgreiche Investmentbanker beharrt darauf, eine glückliche Ehe geführt zu haben. Wurde Anja wirklich vor jemandem bedroht, wie ihr Fitnesstrainer Andreas behauptet? Oder musste sie sterben, weil sie das Doppelleben ihres Mannes aufdecken wollte?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen