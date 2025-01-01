Richterin Barbara Salesch
Folge 1427: Zwei Väter
43 Min.Ab 12
Lukas ist angeklagt, seine "Noch-Ehefrau" Marie in ihrer Wohnung überfallen und sie mit einer Plastiktüte erstickt zu haben - sie war gerade erst aus dem Frauenhaus, wohin sie sich vor ihrem gewalttätigen Mann geflüchtet hatte, in eine eigene Wohnung gezogen. Ihren qualvollen Todeskampf soll Lukas mit seinem Handy aufgenommen und den Film Rechtsanwältin Ulrike Tasi? in den Briefkasten geworfen haben. Lukas macht sie dafür verantwortlich, dass er von seiner Frau verlassen wurde...
