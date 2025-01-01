Richterin Barbara Salesch
Folge 1428: Vollrausch
44 Min.Ab 12
Aus Eifersucht auf das innige Verhältnis ihres Lebensgefährten Phillip und seiner Tochter Jenny soll Anna der 17-Jährigen in ihrem Café unbemerkt Drogen ins Getränk gemischt haben. Wollte sie so den Eindruck erwecken, dass Jenny Drogen nimmt und damit einen Keil zwischen Vater und Tochter treiben? Oder hat sie sogar darauf spekuliert, dass Jenny den Drogenrausch nicht unbeschadet übersteht?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick