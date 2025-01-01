Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1432
43 Min.Ab 12

Larissa soll ihrer Freundin eine Haushaltsschere in den Körper gerammt und sie lebensgefährlich verletzt haben. Wollte sie damit verhindern, dass Kora sie aus ihrer Wohnung wirft, in der sie sich seit Wochen eingenistet hat? Oder wurden die beiden alten Schulkameradinnen von einer Geschichte aus ihrer Vergangenheit eingeholt?

SAT.1
