Richterin Barbara Salesch

Wenn Kinder Kinder kriegen

SAT.1Staffel 8Folge 1448
44 Min.Ab 12

Aus Wut soll Sarah Max, dem Freund ihrer jüngeren Schwester Alina, mit dem Sitz einer Kinderseilbahn niedergeschlagen haben. Hat sie wirklich die Nerven verloren, als sie erfahren hat, dass Max ihre 15-jährige Schwester geschwängert haben soll? Oder belastet Max die ältere Schwester seiner Freundin nur, damit er endlich freie Bahn hat und mit Alina zusammen abhauen kann?

SAT.1
