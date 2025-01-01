Richterin Barbara Salesch
Folge 1448: Wenn Kinder Kinder kriegen
44 Min.Ab 12
Aus Wut soll Sarah Max, dem Freund ihrer jüngeren Schwester Alina, mit dem Sitz einer Kinderseilbahn niedergeschlagen haben. Hat sie wirklich die Nerven verloren, als sie erfahren hat, dass Max ihre 15-jährige Schwester geschwängert haben soll? Oder belastet Max die ältere Schwester seiner Freundin nur, damit er endlich freie Bahn hat und mit Alina zusammen abhauen kann?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick