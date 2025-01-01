Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Das letzte Geheimnis von Pfarrer Hans

SAT.1Staffel 8Folge 1451
Das letzte Geheimnis von Pfarrer Hans

Das letzte Geheimnis von Pfarrer HansJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1451: Das letzte Geheimnis von Pfarrer Hans

44 Min.Ab 12

Margarethe ist angeklagt, den Priester Hans erschlagen zu haben. Hatte sie tatsächlich ein Verhältnis mit ihm, wie es seine Schwester felsenfest behauptet? Wurde sie wirklich nicht damit fertig, dass das Zölibat einer Beziehung im Wege stand? Oder hatte der Geistliche ein ganz anderes Geheimnis, das letztendlich zu seinem Tod geführt hat?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen