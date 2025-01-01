Richterin Barbara Salesch
Folge 1461: Eine Nacht mit einer Leiche
43 Min.Ab 12
Angela ist angeklagt, ihren Mann Gerald im Ehebett mit einem Kissen erstickt zu haben. Wollte sie ihrer unglücklichen Ehe ein Ende setzen? Schließlich hatte sich ihr Mann innerhalb kürzester Zeit vom erfolgreichen Anwalt zum arbeitslosen Trinker verwandelt. Aber welches Geheimnis hat ihn überhaupt erst so weit gebracht? Angela beteuert ihre Unschuld ...
